РК пока не планирует оказывать продовольственную помощь КНДР

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Несмотря на серьёзную нехватку продовольствия в КНДР, южнокорейское правительство пока не рассматривает возможность оказания Северу гуманитарной помощи. Об этом сообщила в пятницу представитель министерства по делам воссоединения Ли Ю Чжин. Она подтвердила, что Сеул продолжает придерживаться позиции о необходимости продолжать гуманитарную помощь Северу. Что касается принятого в сентябре 2017 года решения об оказании помощи КНДР на сумму 8 млн долларов через международные организации, то по закону статьи бюджетных расходов не могут переноситься на следующий финансовый год. Поэтому данный проект требует повторного рассмотрения и одобрения,- подчеркнула Ли Ю Чжин.