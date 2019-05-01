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В мире

Корейцы, усыновлённые в детстве, ищут родственников по ДНК

Write: 2019-05-03 14:21:16Update: 2019-05-03 14:23:14

Корейцы, усыновлённые в детстве, ищут родственников по ДНК

Photo : YONHAP News

Американцы корейского происхождения, которые в детстве были усыновлены или удочерены американцами и увезены с Корейского полуострова в США,  получат возможность найти своих родственников на Юге. Соответствующая программа организована генконсульством РК в Лос-Анджелесе при помощи Управления полиции муниципального округа Содэмун в Сеуле. Для участия в ней необходимо подать заявку в генконсульство, а затем провести анализ ДНК. Полученные данные будут отправлены в РК. Они будут проверены через специальную базу данных Корейского агентства по усыновлению. В зависимости от результатов поводится дальнейшая процедура поиска родственников. 
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