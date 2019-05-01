Президент РК обеспокоен противостоянием политиков и готов к переговорам с критиками

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Самой большой проблемой для нынешней администрации РК является усиление политической конфронтации. Об этом заявил президент страны Мун Чжэ Ин в ходе состоявшегося в пятницу совместного завтрака с государственными деятелями. Если вмешательство Чхве Сун Силь - подруги экс-президента Пак Кын Хе - в государственную политику, а также факты злоупотребления полномочиями бывшего председателя Верховного суда Ян Сын Тхэ подтвердятся, то это станет проблемой нарушения Конституции. Чтобы достичь общественного единства нужно добраться до истины и наказать виновных,- отметил Мун Чжэ Ин. Он обещал продолжить диалог с оппозиционными партиями и другими критиками его политики, выразив сожаление по поводу усиления политического противостояния. Глава государства дал понять, что его либеральная администрация не вмешивается в расследование коррупционных скандалов, как это делалось при администрации Пак Кын Хе. Президент также заявил, что устаревшая система разделения общества на консервативные и прогрессивные силы более не работает, поэтому нужно создать мир, в котором разные политические группы не будут угрожать друг другу. В политических кругах по-разному отреагировали на заявление президента. Оппозиционная партия Свободная Корея выразила сожаление, отметив, что президент подтвердил своё нежелание идти на сближение. Партия Справедливого будущего считает, что президент не имеет морального права говорить об «искоренении укоренившегося зла». При этом правящая Демократическая партия Тобуро, партия Демократии и мира и партия Справедливости положительно оценили стремление Мун Чжэ Ина, выразив надежду на объединение усилий политических сил и общества.