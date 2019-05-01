Gallup Korea: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина - 45%

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Как сообщило в пятницу агентство Gallup Korea, уровень поддержки действующего главы государства Мун Чжэ Ина повысился на 1% по сравнению с предыдущей неделей, составив 45%. Отрицательная оценка снизилась на 1% до 46%. Рейтинг определён по результатам опроса, проведённого в период с 30 апреля по 2 мая среди тысячи жителей разных регионов страны. Отмечается, что положительная оценка политики социального обеспечения президента составила 51%, отрицательная 33%. Касательно деятельности в отношении КНДР и внешней политики положительные оценки составили по 45%, снизившись по сравнению с февралём. Это может объясняться отражением охлаждения в межкорейских отношениях. Оценка политики Мун Чжэ Ина в области образования составила 33%, занятости – 29%, кадров – 26%, экономики - 23%. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 36%, повысившись на 1% по сравнению с прошлой неделей. Крупнейшую оппозиционную партию Свободная Корея поддерживают 24% респондентов. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 3,1% при уровне достоверности 95%.