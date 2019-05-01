Объём онлайн-торговли в РК достиг рекорда

Photo : YONHAP News

Под влиянием проблемы микропыли в РК объём онлайн-торговли достиг максимальной отметки. По данным Национального статистического управления, в марте показатель составил 11 трлн 195 млрд 300 млн вон или 9,5 млрд долларов, что является рекордом. Это на 18,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Месячный показатель впервые превысил 11 трлн вон. Уровень в 10 трлн был достигнут в октябре прошлого года. Отмечается рост покупок бытовой электроники, средств связи, косметики. Из-за микропыли выросли продажи воздухоочистителей, сушилок для одежды, а также спрос на доставку еды. Сумма операций, проведённых через мобильные средства связи, вырос на 27,9%, составив 7 трлн 48,6 млрд вон или 6 млрд долларов. Отметка в 7 трлн также была достигнута впервые. На долю мобильного шопинга пришлось 63% всей онлайн торговли. Показатель вырос на 4,6%.