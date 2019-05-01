Больше всего ДТП с участием несовершеннолетних происходит в День детей

Больше всего ДТП с участием детей младше 12 лет происходит 5 мая, когда в РК отмечается День детей. По данным Корпорации безопасности дорожного движения, представленным в пятницу, в период с 2009 по 2018 год зарегистрировано 123.157 ДТП с участием детей. 10,8% из них пришлись на май. При этом особенно неутешительная статистика касается 5 мая – в среднем 60,9 происшествий. Среднесуточный показатель в целом составляет 33,7 случая. Часто причиной ДТП становится нарушение правил безопасности при переходе дороги, не использование ремня безопасности. В связи с приближением Дня детей в корпорации призывают граждан проявить максимальную осторожность на дорогах.