КНДР запустила реактивные снаряды малой дальности неустановленного типа

Photo : YONHAP News

4 мая КНДР произвела серию запусков реактивных снарядов малой дальности неустановленного типа в направлении Восточного моря. Первоначально Объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил РК сообщил о запусках одной ракеты малой дальности, а затем серии ракет. Впоследствии информация была обновлена. Запуски производились с 9:06 до 9:27 утра по корейскому времени в северо-восточном направлении из района города Вонсана провинции Канвондо. Снаряды преодолели расстояние от 70 до 200 км и упали в море. По мнению аналитиков, снаряды запускались с помощью трёхсотмиллиметровой реактивной системы залпового огня в рамках артиллерийских учений или испытаний новых видов вооружений. КНДР воздерживалась от запусков ракет около полутора лет, после того как в ноябре 2017 года была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-15». В прошлом месяце Пхеньян сообщил о проведении испытаний некоего «тактического управляемого оружия нового типа». По мнению южнокорейских военных, было испытано управляемое оружие для наземного боя.