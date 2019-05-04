Сеул призвал Пхеньян воздержаться от действий, обостряющих обстановку в регионе

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Правительство РК выразило «глубокую озабоченность» в связи с запуском КНДР реактивных снарядов малой дальности неустановленного типа, который имел место 5 мая с 9:06 до 9:27 утра по корейскому времени. Как сообщили в объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, запуски произведены в северо-восточном направлении из района города Вонсана провинции Канвондо. Снаряды преодолели расстояние от 70 до 200 км и упали в море. По мнению аналитиков, снаряды запускались с помощью трёхсотмиллиметровой реактивной системы залпового огня в рамках артиллерийских учений или испытаний новых видов вооружений. Как подчёркивается в заявлении, которое обнародовала представитель администрации президента Ко Мин Чжон, подобные действия противоречат межкорейскому военному соглашению от 19 сентября прошлого года. Южнокорейская сторона призывает Пхеньян прекратить деятельность, обостряющую обстановку на Корейском полуострове,- говорится в заявлении. Сеул усилит контроль за соблюдением безопасности в рамках южнокорейско-американского военного сотрудничества, а при необходимости будет тесно сотрудничать с соседними странами. Пхеньян провёл запуски в ситуации, когда переговоры о денуклеаризации приостановлены, и Сеул надеется, что северокорейская сторона приложит усилия для срочного возобновления диалога,- подчёркивается в заявлении. Непосредственно после запуска Севером реактивных снарядов малой дальности в Центре контроля за кризисными ситуациями при управлении национальной безопасности администрации президента было проведено экстренное заседание с участием начальника управления национальной безопасности Чон Ый Ёна, министра обороны Чон Гён Ду, директора Национальной службы разведки Со Хуна и глав других силовых ведомств.