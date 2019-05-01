РК и США «спокойно проанализируют» действия Пхеньяна

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РК и США «спокойно проанализируют» последствия запуска Пхеньяном реактивных снарядов малой дальности неустановленного типа. Соответствующая договорённость достигнута в ходе состоявшегося 5 мая телефонного разговора министра иностранных дел РК Кан Гён Хва и госсекретаря США Майкла Помпео. Стороны договорились продолжать обмен информацией. Глава южнокорейского внешнеполитического ведомства обсудила возможные последствия действий Пхеньяна также с министром иностранных дел Японии Таро Коно. Спецпредставитель Сеула по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун обсудил ситуацию на Корейском полуострове в ходе отдельных телефонных разговоров со своими американским и японским коллегами Стивен Бигэном и Кэндзи Канасуги.