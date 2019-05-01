Майкл Помпео: Вашингтон по-прежнему намерен вести переговоры с Пхеньяном

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Несмотря на проведённые 4 мая Пхеньяном испытания ракетного оружия, Вашингтон по-прежнему намерен вести с ним переговоры о денуклеаризации. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Fox News. Он подчеркнул, что запущенные ракеты были малой дальности, выразив «высокую уверенность» правительства США в том, что КНДР не запускала баллистические ракеты средней и большой дальности, а тем более межконтинентальные. Как отметил Помпео, начиная переговоры с Пхеньяном, США знали, что «это будет длинный путь», поэтому необходимо продолжать работу по достижению мирного урегулирования ядерной проблемы». Госсекретарь США не стал оценивать проведённые Пхеньяном ракетные пуски как нарушение добровольного моратория на испытания ракет, действующего с ноября 2017 года, поскольку мораторий касается межконтинентальных баллистических ракет, которые угрожают США.