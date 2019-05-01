Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина приблизился к 50%

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Уровень одобрения политики президента РК Мун Чжэ Ина составил 49,1%, что на 1,7% выше, чем неделю назад. Об этом сообщило в понедельник агентство Realmeter, подведя итоги опроса более чем двух тысяч южнокорейцев в возрасте старше 19 лет. Не одобряют политику главы государства 46% респондентов, что на 2,4% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Около 5% опрошенных не определились с оценкой. Жители страны считают работу главы государства эффективной, несмотря на ожесточённые споры в Национальном собрании по поводу ключевых законопроектов, включая реформирование избирательной системы и полномочия прокуратуры. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 40,1%, повысившись за неделю на 2,1%. Крупнейшую оппозиционную партию Свободная Корея поддерживают 33% респондентов Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2,2% при уровне достоверности 95%.