Дональд Трамп: Ким Чон Ын не собирается нарушать своих обещаний

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Лидер КНДР Ким Чон Ын не собирается нарушать своих обещаний. Об этом президент США написал в субботу в своём Twitter, выразив уверенность в том, что с Пхеньяном удастся договориться по денуклеаризации Корейского полуострова. Глава Белого дома отметил, что Ким Чон Ын не может не осознавать «огромный экономический потенциал своей страны и не станет делать ничего, чтобы помешать или положить конец этому». Комментарий Дональда Трампа появился примерно через 14 часов после того, как КНДР произвела серию пусков реактивных снарядов в направлении Восточного моря. Высказывание президента США можно интерпретировать как готовность продолжать переговоры с Пхеньяном.