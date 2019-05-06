Минобороны РК: Пхеньян испытал тактическое управляемое оружие и пусковые установки

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4 мая северокорейские военные провели испытания тактического управляемого оружия и реактивных систем залпового огня. Как сообщили в воскресенье в министерстве обороны РК, военные эксперты полагают, что были испытаны 240-мм и 300-мм ракетные установки залпового огня, а также новый тип тактического управляемого оружия. Фотографии, опубликованные агентством ЦТАК, указывают на то, что запускались ракеты малой дальности класса «земля-земля» - северокорейская версия российской ракеты «Искандер». По данным южнокорейских военных, ракеты пролетели от 70 до 240 км, однако дальность таких твёрдотопливных ракет достигает 500 км. Этого достаточно, чтобы охватить весь Корейский полуостров и нейтрализовать системы противоракетной обороны США THAAD. Пуски таких ракет практически невозможно предотвратить, поскольку они запускаются с мобильных установок. Данные виды оружия демонстрировались во время военного парада в феврале 2018 года, но их испытания ранее не проводились, сообщили в объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК. Это оружие не идентично тому, что было испытано в апреле, и которое в Пхеньяне охарактеризовали как «новое тактическое управляемое оружие для наземного боя».