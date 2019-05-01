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Политика

Спикер Национального собрания РК прибыл с визитом в Китай

Write: 2019-05-06 13:31:52Update: 2019-05-06 16:01:46

Спикер Национального собрания РК прибыл с визитом в Китай

Photo : YONHAP News

Спикер Национального собрания РК Мун Хи Сан прибыл в понедельник с трёхдневным визитом в Китай. Как сообщили в его пресс-службе, в программе визита переговоры с китайскими политическими лидерами по вопросам двустороннего сотрудничества в строительстве мира на Корейском полуострове, выступление с лекцией в Пекинском университете.   Мун Хи Сана сопровождают депутаты от правящей Демократической партии Тобуро и оппозиционной партии Справедливого будущего.  Перед вылетом в Пекин спикер Национального собрания заявил о своём намерении сосредоточить усилия на парламентском уровне, чтобы способствовать возобновлению переговоров между КНДР и США, а также  укреплению двустороннего сотрудничества с целью полной денуклеаризации КНДР и установления прочного мира на Корейском полуострове. 
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