Доля Hyundai и Kia составила в апреле 8,2% автомобильного рынка США

Южнокорейские производители Hyundai Motor и Kia Motors заняли в апреле в общей сложности 8,2% автомобильного рынка США – второго в мире по объёму. При этом доля Hyundai Motor, которая продала в апреле 57 тыс. своих автомобилей, составила в 4,3%, а доля Kia Motors – 3,9%. Она продала 51.300 своих автомобилей. Особенно высоким спросом пользуются внедорожники Telluride, которые Kia производит на своём заводе в США специально для североамериканского рынка. В апреле продано 5 тысяч машин этой марки, а с начала года почти 20 тысяч.