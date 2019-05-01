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Экономика

Доля Hyundai и Kia составила в апреле 8,2% автомобильного рынка США

Write: 2019-05-06 13:45:59Update: 2019-05-06 16:02:34

Доля Hyundai и Kia составила в апреле 8,2% автомобильного рынка США

Южнокорейские производители Hyundai Motor и Kia Motors заняли в апреле в общей сложности 8,2% автомобильного рынка США – второго в мире по объёму. При этом доля  Hyundai Motor, которая продала в апреле 57 тыс. своих автомобилей, составила в 4,3%, а доля Kia Motors – 3,9%. Она продала 51.300 своих автомобилей.   Особенно высоким спросом пользуются внедорожники Telluride, которые Kia производит на своём заводе в США специально для североамериканского рынка. В апреле продано 5 тысяч машин этой марки, а с начала года почти 20 тысяч.
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