В РК отзывают 11.500 импортных автомобилей

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Министерство сухопутных территорий и транспорта РК распорядилось отозвать 11.500 импортных автомобилей 58 моделей. В частности, отзыву подлежит 2.461 автомобиль производства BMW – модели 320d и 116i – из-за проблем с аккумулятором. Около 2 тысяч машин 22 других моделей производства BMW, в том числе 523i, будут отозваны из-за неисправности системы отопления. Ещё 2 тысяч автомобилей семи моделей производства Volkswagen, включая Golf 1.4 TSI, отзываются из-за дефекта трансмиссии. Четыре модели Audi, в том числе TT Coupe 45 TFSI Quattro, должны быть отозваны из-за дефектов в подушках безопасности производства японской компании Takata. 1.300 машин двух моделей Honda, включая Accord, также отзываются из-за проблем с подушками безопасности.