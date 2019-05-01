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Россия с пониманием отнеслась к заявлениям КНДР о поэтапной денуклеаризации. Об этом говорится в докладе по итогам северокорейско-российского саммита, состоявшегося во Владивостоке 25 апреля, который направлен Национальной службой разведки РК в парламентский комитет по делам разведки. Хотя Москва согласна с тем, что Север должен быть полностью безъядерным, на саммите она выразила понимание позиции Пхеньяна, призывающей к поэтапному подходу к решению ядерной проблемы. В расширенном саммите участвовали министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо и замминистра Чхве Сон Хи, а на ядерную проблему пришлось почти 70% всех обсуждений. Президент России предостерёг от решения ядерной проблемы КНДР с позиции силы,- говорится в докладе.