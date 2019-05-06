Рост числа рабочих мест в РК достигается за счёт краткосрочных вакансий

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Рост количества занятого населения в РК два месяца подряд превышает отметку в 200 тыс. человек. Однако это связано с увеличением сверхкратковременных вакансий, не обеспеченных законом. В последнее время на различных сайтах по трудоустройству увеличилось количество объявлений о сдельной и временной работе. Часто в таких случаях длительность рабочего времени не превышает 15 часов в неделю. То есть, по закону работодатель не должен выплачивать рабочему дополнительные деньги за работу в выходные и оформлять страховку. В первом квартале этого года средний рост числа занятых составлял 177 тыс. человек, что выше поставленной правительством цели. Однако 80% этих рабочих мест имеет краткосрочный и необеспеченный характер, как описано выше. Даже в государственных органах, в сфере здравоохранения и социального обеспечения доля таких вакансий превышает 10%. Работодатели таким образом пытаются снизить затраты на оплату труда. Формально количество рабочих мест выросло, но снизились реальный доход и уровень законодательной защиты. В правительстве признают данный факт, вместе с тем включив в дополнительный бюджет статью расходов на создание кратковременных рабочих мест на сумму 170,5 млн долларов.