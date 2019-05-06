Партия Свободная Корея начинает акцию протеста против политики правительства

Photo : YONHAP News

7 мая оппозиционная пария Свободная Корея начинает по всей стране акцию протеста против политики нынешнего правительства. Первые выступления состоятся в Пусане. Председатель партии Хван Гё Ан провёл пресс-конференцию на пляже Кваналли, которая стала началом 20-дневной акции, которая будет проходить по всей стране на рынках и в административных центрах различных населённых пунктов. Основной упор будет сделан на отмене внесения ряда законопроектов в категорию ускоренного рассмотрения и на ответственности правительства за ситуацию вокруг КНДР. В правящей Демократической партии Тобуро действия партии Свободная Корея подвергли критике, потребовав вернуться к работе в Национальном собрании.