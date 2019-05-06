Валютные резервы РК в апреле немного сократились

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По данным Банка Кореи, валютные резервы страны составляли в конце апреля 404 млрд 30 млн долларов, что на 1 млрд 220 млн долларов меньше, чем в предыдущем месяце. Сокращение связано с повышением курса доллара, что вызвало падение стоимости валютных резервов в других валютах, таких как евро и японская иена. Между тем, РК продолжает оставаться на девятом месте в мире по объёму валютных резервов, которые состоят из ценных бумаг и депозитов, номинированных в иностранных валютах, а также резервных позиций Международного валютного фонда, специальных прав заимствования и золотых слитков.