США продолжают сотрудничество с Японией и РК по северокорейским вопросам

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6 мая лидеры США и Японии обсудили по телефону ядерную проблему КНДР. На своей странице в Twitter американский президент Дональд Трамп написал, что провёл «очень хороший» диалог с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Глава японского правительства на пресс-конференции отметил, что в ходе телефонного разговора с Трампом обсуждалась ситуация вокруг КНДР и дальнейшие действия. Между тем, 7-8 мая спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн проводит консультации в Токио. В госдепе сообщают, что совместно с японской стороной он затронет тему усилий по достижению денуклеаризации Севера. После этого, 9 мая Бигэн посетит Сеул, где примет участие в заседании рабочей группы РК и США по вопросам межкорейских отношений.