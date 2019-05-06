Четыре из десяти южнокорейцев не считают возможным приобретение жилья

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Четыре из десяти южнокорейцев, не состоящих в браке, считают невозможным покупку собственного жилья. На это указывают результаты исследования, проведённого Корейским институтом здравоохранения и социальных проблем среди 3.000 человек в возрасте от 25 до 39 лет. 45,1% респондентов считают необходимым приобрести свой дом, причём мужчин с таким мнением оказалось немного больше. 44% заявили, что сделать это им вряд ли удастся. Такого мнения чаще придерживаются женщины. 10,7% заявили, что покупать жильё не обязательно. Результаты опроса подтверждают сложность ситуации. Половина респондентов даже в обозримом будущем не видят возможности приобретения жилья.