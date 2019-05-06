В РК ожидается значительный рост стоимости топлива

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С 7 мая в РК цены на топливо повысились на 8%. Это связано с уменьшением размеров сокращения топливного налога, которое действовало в течение шести месяцев с ноября прошлого года. После истечения срока снижения налога власти решили сохранить эти меры до 31 августа, уменьшив размер снижения. С сентября стоимость топлива повысится ещё на 7%. На отечественных заправках цены на бензин растут 11 недель подряд на фоне роста стоимости нефти на мировом рынке. Финансовое бремя обычных потребителей может увеличиться ещё больше, так как последующее удорожание нефти может совпасть с ростом топливного налога.