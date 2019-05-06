Курс корейской воны – минимальный за последние два года

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Курс корейской воны достиг во вторник двухлетнего минимума по отношению к доллару в результате возросших геополитических рисков, связанных с испытанием ракет в КНДР и торговой войной между США и Китаем. Курс национальной валюты в момент открытия биржи во вторник составил 1.173,25 воны за доллар, что 3,25 воны ниже по сравнению с итогами предыдущих торгов. По словам экспертов, действия Пхеньяна стали неожиданностью для рынка, и они могут увеличить скорость дальнейшего падения курса корейской воны.