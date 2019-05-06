Премьер-министр РК встретился с президентом Колумбии

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6 мая премьер-министр РК Ли Нак Ён встретился с президентом Колумбии Иваном Дуке Маркесом. Стороны провели линую встречу, а затем переговоры в расширенном формате. Глава Колумбии заявил, что продвигает развитие отраслей, связанных с информационно-коммуникационной сферой, в которой стороны имеют большой потенциал сотрудничества. Ли Нак Ён выразил готовность к взаимодействию в становлении и развитии данной отрасли в Колумбии. Иван Дуке Маркес также выразил надежду на активное участие южнокорейских компаний в местных промышленных и энергетических проектах. Для более подробного обсуждения этого и других вопросов стороны договорились организовать посещение РК колумбийской делегацией в октябре этого года. Также решено в ходе визита делегации в Сеул провести заседание совместного комитета по соглашению о свободной торговле.