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Политика

Премьер-министр РК встретился с президентом Колумбии

Write: 2019-05-07 13:20:42Update: 2019-05-07 14:33:04

Премьер-министр РК встретился с президентом Колумбии

Photo : YONHAP News

6 мая премьер-министр РК Ли Нак Ён встретился с президентом Колумбии Иваном Дуке Маркесом. Стороны провели линую встречу, а затем переговоры в расширенном формате. Глава Колумбии заявил, что продвигает развитие отраслей, связанных с информационно-коммуникационной сферой, в которой стороны имеют большой потенциал сотрудничества. Ли Нак Ён выразил готовность к взаимодействию в становлении и развитии данной отрасли в Колумбии. Иван Дуке Маркес также выразил надежду на активное участие южнокорейских компаний в местных промышленных и энергетических проектах. Для более подробного обсуждения этого и других вопросов стороны договорились организовать посещение РК колумбийской делегацией в октябре этого года. Также решено в ходе визита делегации в Сеул провести заседание совместного комитета по соглашению о свободной торговле. 
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