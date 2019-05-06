Министр обороны РК встретился с командующим ВС США в Корее

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6 мая министр обороны РК Чон Гён Ду и командующий силами ООН и американскими войсками на Корейском полуострове генерал Роберт Абрамс провели закрытую встречу. Об этом сообщил представитель оборонного ведомства РК. Содержание встречи не раскрывается. Известно лишь, что переговоры не были запланированы. Предполагается, что стороны обсудили ситуацию вокруг испытаний Севером нового оружия. Ранее Роберт Абрамс по телефону обсудил эту тему с председателем объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК генералом Пак Хан Ги.