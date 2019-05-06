Более половины продаж крупнейших компаний РК приходится на зарубежные рынки

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В прошлом году две трети продаж десяти крупнейших компаний РК пришлись на зарубежные рынки. По данным Корейского института экономических исследований, общие продажи составили 695 трлн 600 млрд вон или 593 млн 700 тыс. долларов. Доля зарубежных продаж составила 65,9%. Среди пяти крупнейших компаний эта доля ещё выше – 72,9%. У SK Hynix показатель составил 97,9%, у Samsung Electronics - 86,1%. Среди ста крупнейших компаний отметка немного превысила 50%. Наибольший объём зарубежных продаж пришёлся на Азию - 43,7%, далее следует Северная Америка - 31,5%, Европа - 18,7%.