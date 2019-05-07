Президент США поддержал план Сеула об оказании гуманитарной помощи КНДР

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7 мая президент РК Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился 35 минут. Как сообщили в администрации президента РК, стороны обсудили намерения Сеула оказать гуманитарную продовольственную помощь КНДР, а также возможность скорейшего возобновления переговоров по денуклеаризации и удержания Пхеньяна в рамках диалога. Они согласились, что реакция на проведённые 4 мая Пхеньяном оружейные испытания была «уместной и очень эффективной». Президенты также обменялись мнениями по совместному докладу Всемирной продовольственной программы и Продовольственной и сельскохозяйственной организации о том, что 40% населения КНДР остро нуждаются в продовольственной помощи. Дональд Трамп отметил, что предоставление продовольствия КНДР на гуманитарной основе «будет очень своевременным и позитивным шагом» В 2017 году правительство РК выделило 8 млн долларов на гуманитарную помощь Пхеньяну, но этот план не был реализован из-за антисеверокорейских санкций.