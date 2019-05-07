Профицит платёжного баланса РК в первом квартале – самый низкий с 2012 года

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По предварительным данным Банка Кореи, профицит платёжного баланса РК составил в первом квартале 11 млрд 250 млн долларов. Это самый низкий показатель со второго квартала 2012 года, когда профицит составил 10 млрд 940 млн долларов. Эксперты объясняют нынешний спад снижением экспорта под влиянием ухудшения ситуации в сфере полупроводников и на мировом рынке в целом. В указанный период экспорт сократился на 8,4% в годовом исчислении, составив 137,5 млрд долларов. Снижение экспорта за квартальный период фиксируется впервые с марта 2016 года. Импорт снизился на 7,6%, составив 117 млрд 890 млн долларов. Мартовский профицит платёжного баланса составил 4 млрд 820 млн долларов, что на 300 млн долларов меньше, чем год назад. Между тем, профицит платёжного баланса сохраняется 83 месяца подряд.