РК и Россия согласны с необходимостью продолжать диалог с Пхеньяном

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Как сообщили в среду в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, накануне в Москве состоялись двусторонние дипломатические консультации. В них приняли участие директор департамента планирования политики в области урегулирования северокорейской ядерной проблемы МИД РК Чон Ён Ду и посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров. Дипломаты разделили мнение о необходимости продолжения диалога с Пхеньяном, несмотря на рост напряжённости, вызванный недавними испытаниями в КНДР ракетного оружия ближнего радиуса действия. Стороны подтвердили общую цель полной денуклеаризации и установления прочного мира на Корейском полуострове. Российская сторона оценила усилия Сеула по развитию межкорейских отношений и высказалась за то, что южнокорейская сторона призвана сыграть ключевую роль в решении региональных проблем,- говорится в сообщении МИД. В тот же день Чон Ён Ду встретился с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым.