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Политика

Спецпредставитель США по КНДР проведёт переговоры в Сеуле

Write: 2019-05-08 10:56:44Update: 2019-05-08 17:26:57

Спецпредставитель США по КНДР проведёт переговоры в Сеуле

Photo : YONHAP News

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн посещает с визитом РК.  В программе визита - встреча со спецпредставителем Юга по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном. Как сообщил представитель южнокорейского МИД Ким Ин Чхоль, стороны обменяются оценками ситуации вокруг КНДР, подробно обсудят сотрудничество в вопросе налаживания мира и достижения денуклеаризации на Корейском полуострове. Ли До Хун и Стивен Бигэн также планируют провести заседание южнокорейско-американской рабочей группы по вопросам КНДР. 
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