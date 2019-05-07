Спецпредставитель США по КНДР проведёт переговоры в Сеуле

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Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн посещает с визитом РК. В программе визита - встреча со спецпредставителем Юга по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном. Как сообщил представитель южнокорейского МИД Ким Ин Чхоль, стороны обменяются оценками ситуации вокруг КНДР, подробно обсудят сотрудничество в вопросе налаживания мира и достижения денуклеаризации на Корейском полуострове. Ли До Хун и Стивен Бигэн также планируют провести заседание южнокорейско-американской рабочей группы по вопросам КНДР.