Южнокорейцы неоднозначно оценивают успехи политики правительства по налаживанию мира на полуострове

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В преддверие двухлетия начала работы администрации президента РК Мун Чжэ Ина агентство Realmeter провело опрос на тему поддержки политики правительства по налаживания мира на Корейском полуострове. Согласно его результатам, представленным 8 мая, 52,2% респондентов дали положительную оценку. Отрицательный ответ дали 44,7%. Эксперты отметили незначительную разницу между долей тех, кто максимально поддерживает политику властей - 28,5%, и тех, кто оценил действия правительства крайне отрицательно – 29,1%. Не исключено влияние недавних запусков Севером ракет малой дальности. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 4,4% при уровне достоверности 95%.