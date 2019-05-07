Продажи Hyundai Motor и KIA Motors в Китае сократились

В апреле продажи южнокорейских автопроизводителей Hyundai Motor на китайском рынке сократились на 34% в годовом исчислении, составив 46 тыс. автомобилей. Показатель KIA Motors снизился на 19% до 24 тыс. автомобилей. Таким образом, общая отметка сократилась на 30%. Это объясняется двумя факторами – спадом спроса на китайском рынке и ослаблением конкурентоспособности Hyundai Motor и KIA Motors. В апреле завод Hyundai Motor в Пекине временно приостановил производство в связи с экологической политикой местных властей и снижением загрузки производственных мощностей. Также рассматривается возможность реструктуризации завода KIA Motors в провинции Цзянсу.