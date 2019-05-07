Вице-премьер РК отметил важность скорейшего одобрения проекта дополнительного бюджета

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Ситуация в мировой экономике ухудшается в большей степени, чем предполагалось ранее, в связи с чем увеличивается опасность экономического спада. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги, выступая 8 мая на расширенном заседании правительства по вопросам экономической активности. По его словам, главной проблемой в ситуации вокруг дополнительного бюджета является момент подходящего времени и скорости его рассмотрения. Он подчеркнул, что важные законопроекты, касающиеся жизни населения, и проект дополнительного бюджета должны быть приняты как можно быстрее. Если проект не будет одобрен в мае, то это осложнит возможности превентивных мер по предотвращению экономических рисков, снизит его эффективность. Министр заявил, что ставит в приоритет задачи по восстановлению экономической активности в частном секторе. По его словам, с целью их реализации правительство приложит усилия для поиска крупных инвестиционных проектов, создания атмосферы активизации инвестиций, развивая тесный диалог с гражданами.