Правительство РК поддержит малые и средние экспортные компании

Photo : YONHAP News

Правительство РК намерено к 2022 году подержать рост 5 тыс. компаний по экспорту региональной продукции и 15 тыс. экспортных компаний, работающих в интернете. В министерстве малого, среднего и венчурного бизнеса сообщили, что 8 мая вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги представил пакет мер по поддержке экспорта малых и средних компаний, в котором изложены эти пункты. Данные меры, в частности, включают формирование платформы онлайн-экспорта, активную поддержку быстрого роста стартапов, работающих с внешними рынками, продвижение контентов корейской культурной волны Халлю на рынках развивающихся стран, изменение системы поддержки малого и среднего бизнеса на зарубежные рынки.