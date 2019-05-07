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8 мая, на второй день после снижения размеров смягчения топливного налога, средняя стоимость бензина в Сеуле превысила 1.600 вон за литр. Такой показатель фиксируется впервые с 28 ноября прошлого года. Как сообщили в Корейской государственной нефтяной корпорации, по состоянию на 9 часов утра в среду средняя стоимость бензина составила 1.603 воны, или 1 доллар 37 центов за литр. Цены на дизельное топливо составили 1 доллар 27 центов. Представитель корпорации заявил, что нынешний рост объясняется постепенным отражением поставщиками топлива мер правительства по сокращению размеров смягчения топливного налога.