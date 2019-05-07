Внештатные работники недовольны трудовой политикой правительства

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Значительная часть внештатных работников в РК недовольны трудовой политикой нынешнего правительства. В начале своей работы глава государства Мун Чжэ Ин пообещал, что добьётся перевода всех временных рабочих в штат. Недавно на эту тему был проведён опрос среди 1.200 человек, относящихся к данной категории работников. 90% из них заявили, что сначала возлагали большие надежды на политику правительства. Однако 86,9% респондентов выразили недовольство результатами работы в этом направлении в течение двух лет. 95% считают, что действия властей не решат проблему внештатников даже в госсекторе, либо не возымеют должного эффекта. Таким образом, надежды сменились разочарованием. Среди моментов, которые нужны в решении проблемы внештатников, респонденты выделили твёрдость правительства и создание профсоюзов. Как сообщили в правительстве, к настоящему моменту в госсекторе в штат были переведены 180 тыс. временных работников, и усилия в этом направлении будут продолжаться. 11 мая около 3 тыс. внештатных работников планируют провести в Сеуле митинг с требованием решить данную проблему.