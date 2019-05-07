На крупные компании приходится 67% южнокорейского экспорта

Photo : KBS News

В прошлом году объём экспорта южнокорейских компаний составил 602,4 млрд долларов. Об этом 8 мая сообщили в Национальном статистическом управлении. 67% от вышеуказанной суммы пришлось на крупные компании. Это на 0,6% больше, чем в предыдущем году. При этом на десять крупнейших корпораций пришлось 38% всего экспорта. Их поставки за рубеж выросли на 10,4%. Малые и средние предприятия, на которые приходится 99% всех компаний страны, обеспечили 33% отечественного экспорта. 84,1% экспорта обеспечена за счёт полупроводников и продуктов нефтехимической промышленности. Между тем, наибольший объём отечественного экспорта идёт в страны Юго-Восточной Азии – 27,6%. По этому показателю данный регион занимает первое место два года подряд, опередив в 2017 году Китай. Далее следуют КНР – 26,8%, США – 12%.