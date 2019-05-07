Сеул будет консультироваться с мировым сообществом в вопросах оказания продовольственной помощи Пхеньяну

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Сеул будет решать все вопросы, касающиеся продовольственной помощи Пхеньяну, в тесном сотрудничестве с мировым сообществом. Об этом сообщил в среду представитель министерства по делам воссоединения РК Ли Сан Мин, Он напомнил, что, по данным ООН, КНДР собрала в прошлом году самый низкий объём продовольствия за последние десять лет, и около 40% процентов её населения нуждается в продовольственной помощи. Гуманитарная ситуация в КНДР вызывает беспокойство,- отметил он. Для того, чтобы начать продовольственные поставки, потребуется согласовать соответствующий план с рядом министерств.