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Корея: Юг-Север

Сеул будет консультироваться с мировым сообществом в вопросах оказания продовольственной помощи Пхеньяну

Write: 2019-05-08 14:41:50Update: 2019-05-08 16:28:01

Сеул будет консультироваться с мировым сообществом в вопросах оказания продовольственной помощи Пхеньяну

Photo : YONHAP News

Сеул будет решать все вопросы, касающиеся продовольственной помощи Пхеньяну, в тесном сотрудничестве с мировым сообществом.  Об этом сообщил в среду представитель министерства по делам воссоединения РК Ли Сан Мин, Он напомнил, что, по данным ООН, КНДР собрала в прошлом году самый низкий объём продовольствия за последние десять лет, и около 40% процентов её населения нуждается в продовольственной помощи. Гуманитарная ситуация в КНДР вызывает беспокойство,- отметил он. Для того, чтобы начать продовольственные поставки, потребуется согласовать соответствующий план с рядом министерств. 
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