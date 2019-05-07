В РК примут меры по предотвращению появления африканской лихорадки свиней

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7 мая правительство и правящая Демократическая партия Тобуро представили пакет экстренных мер по предотвращению распространения африканской лихорадки свиней, эпидемия которой зафиксирована в Китае. В качестве одной из таких мер решено повысить штраф за незаконный ввоз в страну продуктов животноводства со 100 тыс. вон или 85 долларов до 10 млн вон или 8,5 тыс. долларов. Столь радикальная инициатива связана с тем, что уровень смертности при заболевании скота достигает 100%. Именно поэтому правительство и правящая партия провели экстренное заседание, на котором был представлен пакет мер. В случае ввоза вышеуказанных продуктов из стран, в которых зафиксированы вспышки заболевания, нарушитель облагается штрафом на сумму в 5 млн вон или 4.200 долларов. В случае нарушения запрета более трёх раз размер штрафа возрастает до 8,5 тыс. долларов. В остальных случаях сумма составляет 850 долларов. При обнаружении вируса в РК правительство намерено немедленно объявить максимальный уровень предупреждения об эпидемии, а также начать работу Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Помимо этого на свинофермах запрещено использовать в качестве корма остатки пищи. Планируется принять меры, чтобы не допустить проникновения на территорию ферм диких свиней. Штрафы будут повышены с 1 июня.