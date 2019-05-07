В РК пройдёт международная выставка катеров и яхт

С 9 по 12 мая в Корейском международном выставочном центре KINTEX в городе Кояне провинции Кёнгидо и на причале Kimpo Aramarina будет проходить международная выставка катеров и яхт Korea international boat show. Об этом 8 мая сообщили в министерстве морского и рыбного хозяйства. Данное мероприятие входит в тройку крупнейших профильных выставок наряду с Dubai International Boat Show и Singapore Yacht Show. Она ежегодно проводится с 2008 года с целью развития отрасли морского туризма и отдыха. В выставке в Кояне принимают участие 241 компания. Они представят свою продукцию, в том числе каноэ, каяки и яхты, подготовив 1.546 стендов. На причале Kimpo Aramarina будут показаны 20 яхт и катеров различных видов.