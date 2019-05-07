Министр по делам воссоединения РК подтвердил приверженность межкорейским договорённостям

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Министр по делам воссоединения РК Ким Ён Чхоль подтвердил приверженность Сеула всем достигнутым ранее межкорейским договорённостям. Впервые после вступления в должность он побывал в среду в КНДР, посетив совместный пункт связи в Кэсоне, который был открыт в прошлом году в рамках реализации соглашений на высшем уровне между лидерами Юга и Севера. Министр встретился с сотрудниками центра, попросив их приложить усилия для его бесперебойной работы. По словам Ким Ён Чхоля, северокорейские представители заверили его в наличии сильной воли к реализации совместных деклараций, подписанных в прошлом году на межкорейских саммитах. По словам министра, он не обсуждал с северокорейцами вопросы, касающиеся испытаний ракетного оружия. Что касается продовольственной помощи, то он обещал рассмотреть этот вопрос в короткие сроки.