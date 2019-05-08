Белый дом: США не будут «вмешиваться», если Сеул окажет гуманитарную помощь Пхеньяну

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США не будут «вмешиваться», если Сеул решит отправить в КНДР продовольственную помощь. Об этом сообщила в среду журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс. Она подтвердила, что американская позиция в отношении Северной Кореи остаётся неизменной: максимальное давление до полной денуклеаризации. По мнению экспертов, США выгодна ситуация, если Юг сумеет подтолкнуть Север к диалогу путём оказания гуманитарной помощи. Кроме того, в этом случае Вашингтон оказывается чист перед внутренними критиками, которые выступают против помощи КНДР без конкретных подвижек в денуклеаризации, поскольку помощь Пхеньяну будет оказывать Сеул, а Вашингтон продолжит политику давления. Согласно совместному докладу Всемирной продовольственной программы и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, около 10 млн северокорейцев, или 40% населения страны, остро нуждаются в продовольствии.