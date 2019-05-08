Спецпредставитель США по КНДР проводит переговоры в Сеуле

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Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн, который прибыл накануне вечером в Сеул, встретился утром 9 мая со спецпредставителем РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном. После этого Стивен Бигэн обсудил политическую и экономическую ситуацию на севере Корейского полуострова с южнокорейскими экспертами по КНДР. В программе визита также консультации с начальником управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ёном и его заместителем Ким Хён Чжоном. На 10 мая намечено заседание рабочей группы РК и США по межкорейским отношениям, в ходе которого будут обсуждаться вопросы оказания гуманитарной продовольственной помощи КНДР. Кроме того, состоится встреча Стивена Бигэна с министром иностранных дел РК Кан Гён Хва и министром по делам воссоединения Ким Ён Чхолем.