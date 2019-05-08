МИД КНДР: Проведённые 4 мая военные учения были плановыми, и никому не угрожали

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Состоявшиеся 4 мая военные учения «являются всего лишь частью плановых манёвров. Они никому не угрожали, и их целью не было повышение напряжённости в регионе». Об этом сообщило в среду агентство ЦТАК со ссылкой на неназванного представителя МИД КНДР, по словам которого, это были оборонительные учения по нанесению огневого удара, направленные на обеспечение боеготовности армии. Подобные учения проводятся в любой стране мира. Он напомнил, что в марте и апреле были проведены совместные южнокорейско-американские военные учения «Тонмэн 19-1» и отдельные учения южнокорейских вооружённых сил. Однако «по непонятным причинам сохраняется полное молчание по поводу этих провокационных военных манёвров».