KBS: 48,9% жителей страны положительно оценивают деятельность президента Мун Чжэ Ина

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По случаю двухлетия с начала работы администрации президента РК Мун Чжэ Ина телерадиокомпания KBS провела опрос, целью которого было выяснение мнения населения страны о работе главы государства. Положительную оценку дали 48,9% респондентов. Это на 35% меньше, чем год назад. Отрицательный ответ дали 46,5%. На вопрос о том, в какой сфере президент проявил себя лучше всего, 31,7% респондентов назвали межкорейские отношения и внешнюю политику. 26% затруднились с ответом. Среди сфер, которым правительство должно уделить наибольшее внимание, респонденты в первую очередь назвали создание рабочих мест. На вопрос о том, как будет развиваться экономическая ситуация в стране, лишь 13,8% выразили мнение, что она улучшится. Противоположный ответ дали 52,3%. Данный опрос проводился 7-8 мая среди тысячи человек в возрасте старше 19 лет. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 3,1% при уровне достоверности 95%.