Премьер-министр РК прибыл с визитом в США

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Премьер-министр РК Ли Нак Ён прибыл в США, завершив визит в Эквадор. В Хьюстоне он намерен принять участие в Offshore Technology Exhibition & Conference - международной выставке, посвящённой оффшорной индустрии. На ней демонстрируется оффшорная техника со всего мира, предназначенная для освоения морских ресурсов в области бурения, разведки, добычи и охраны окружающей среды. Там он планирует поддержать профильные южнокорейские компании. В выставке принимают участие 2.400 компаний из 45 стран мира, в том числе 40 южнокорейских. 10 мая он планирует принять участие в церемонии завершения строительства завода Lotte Chemical Corporation в Луизиане. В проект, проводимый совместно с американской компанией Westlake, инвестировано 3,1 млрд долларов.