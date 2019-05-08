На острове Чечжудо продемонстрирован беспилотный автобус

Photo : KBS News

На острове Чечжудо впервые в стране продемонстрирована работа беспилотного автобуса с применением технологий связи пятого поколения 5G. Показ состоялся 8 мая на дороге Пхёнхва. Автобус вместимостью 45 человек проехал 7 км. Во время движения за работой беспилотной системы следил специалист. Была продемонстрирована функция сохранения дистанции между автотранспортом и обмена информацией с другими автомобилями. В марте коммуникационная компания LG U Plus испытала беспилотный легковой автомобиль на дорогах Сеула. Беспилотный автобус испытан впервые. Разработчики намерены в ближайшем будущем проверить способность системы реагировать на внештатные ситуации. Среди недоработок отмечается невозможность перестраиваться на другие полосы и резко тормозить при появлении впереди другого автомобиля. Кроме того, предстоит решить проблему с работой таких систем в местах слабого сигнала сети 5G и GPS.