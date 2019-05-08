В начале мая два российских самолёта входили в опознавательную зону южнокорейской ПВО

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Два российских противолодочных самолёта Ту-142 вошли 3 мая в опознавательную зону противовоздушной обороны (KADIZ) РК в районе к югу от острова Чечжудо. Они входили в зону четыре раза и находились в южнокорейском воздушном пространстве в общей сложности 1 час 39 минут. По данным источника, сразу после этого на перехват вылетели южнокорейские истребители F-15K. Пилоты связались с южнокорейской стороной, объяснив цель полёта, в связи с чем в их отношении дополнительные меры не принимались. Предполагается, что самолёты принимали участие в российско-китайских учениях, проводившихся в районе портового города Китая Циндао с 29 апреля по 1 мая. Зона идентификации ПВО устанавливается государствами, для ранней идентификации и определения местоположения иностранных самолётов, приближающихся к их территориальному воздушному пространству, чтобы предотвратить случайные боестолкновения. Статус таких зон не определён международным правом.