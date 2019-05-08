Между Югом и Севером продолжаются обмены

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После северокорейско-американского саммита в Ханое, а также по другим причинам в этом году объём межкорейских обменов на неправительственном уровне сокращается. По данным министерства по делам воссоединения, представленным 9 мая, сотрудничество двух стран продолжается, но в меньшем объёме, чем раньше. С начала года по 3 мая 617 граждан РК получили разрешение на посещение КНДР. Зарегистрированы 233 контакта с северокорейскими гражданами. В министерстве по делам воссоединения намерены продолжать налаживание межкорейских отношений с помощью активизации обменов на уровне неправительственных организаций и местных администраций.